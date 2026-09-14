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Регионы России

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Учёные МФТИ разработали алгоритм ALPACA для решения проблемы сетей 5G

Учёные МФТИ разработали алгоритм ALPACA для решения проблемы сетей 5G

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросетевой алгоритм ALPACA, предназначенный для решения одной из ключевых проблем сетей 5G и последующих поколений — конфликта между скоростью передачи данных и надёжностью соединения.

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