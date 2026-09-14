Учёные МФТИ разработали алгоритм ALPACA для решения проблемы сетей 5G

Учёные Московского физико-технического института (МФТИ) создали нейросетевой алгоритм ALPACA, предназначенный для решения одной из ключевых проблем сетей 5G и последующих поколений — конфликта между скоростью передачи данных и надёжностью соединения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК Союз электронной ...
- IV Минобороны РФ соо...
- В Госдуму внесён ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым