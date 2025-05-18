«Армия РФ идёт в крупнейшее наступление с начала СВО»: OSINT — ВС РФ существенно продвинулись на ключевых направлениях: Новости СВО, свежие новости войны на Украине 18.05.25 г.

Новости СВО, сегодня к утру 18 мая 2025 г. новости войны на Украине, интерактивная карта боевых действий на Украине, Часов Яр новости сегодня, к утру 18.
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