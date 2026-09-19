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Татар-информ

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Блогер «Татар малай» пришел на выборы и решил участвовать в фотоконкурсе

Блогер «Татар малай» пришел на выборы и решил участвовать в фотоконкурсе

Татарский блогер Ринат Галиахметов, известный как «Татар малай», пришел на избирательный участок вместе с семьей и опубликовал в социальных сетях кадры с голосования.

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