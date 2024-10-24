В Смоленске снова состоится тур Единой континентальной лиги баскетбола 3х3 (фото)

Появилась подробная программа соревнований, а также всевозможных активностей для смоленских поклонников этого вида спорта В следующую субботу Смоленск примет четвертый тур Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3 - уже во второй раз за сезон.
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