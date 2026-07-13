Сможет ли Украина выпускать ракеты Patriot?

Пусковая установка ЗРС Patriot армии США на позиции. Фото Военного министерства СШАРуководство США выразило готовность передать Украине лицензию на производство зенитных управляемых ракет для систем Patriot.
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