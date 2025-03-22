Trump Jumps Into Wisconsin Court Race

“After weeks of appeals from Wisconsin Republicans, President Trump on Friday night endorsed Brad Schimel, the conservative candidate in a hard-fought contest that will decide control of the Wisconsin Supreme Court,” the New York Times reports.
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