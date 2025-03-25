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Петербургский дневник

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«Мера поддержки»: в Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО

«Мера поддержки»: в Госдуме рассказали о программе выделения земли участникам СВО

Сейчас она прорабатывается на федеральном уровне Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов сообщил РИА Новости, что программа по выделению гектара земли участникам СВО уже законодательно оформлена в ряде регионов и сейчас прорабатывается на федеральном уровне.

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