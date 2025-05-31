Макрон заявил, что НАТО придет в Азию из-за действий военных КНДР в Европе

REUTERS/Edgar Su Президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти Китая присоединиться к давлению на Корейскую Народную Демократическую Республику за размещение их войск на территории Европы и пригрозил ответным расширением действий НАТО в Азии.
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