ВСУ активизировали атаки на Белгородскую область. Есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом.
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