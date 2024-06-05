Тренер Черчесов заявил, что Дзюба еще может пригодиться клубам РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что бывший нападающий столичного "Локомотива" Артем Дзюба еще может проявить себя на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).