В Румынии предложили провести в стране переговоры России и Украины

АндрейБорков

Если молдаване по пояс деревянные, еще по корабельной службе в 80-е годы помню, то румыны деревянные по пятки от макушки! Проводить переговоры по УкРуине в Румынии это полный ПЭ!!! Румыния в ЕС, в НАТО. это нищий подшакальник Гей-Ро-пы и США, туда не то что Путину, туда вообще ездить ОПАСНО и ЧРЕВАТО. Румыния это подконтрольная МУС псевдо-независимое псевдо-государство. А насчет доверия Румынии, то его просто не и быть не может от слова СОВСЕМ.