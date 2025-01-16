Румыния может стать местом проведения переговоров России и Украины, Диана Шошоакэ. По ее мнению, в случае изменение политической ситуации в стране после выборов, Бухарест мог бы выступить посредником между двумя государствами.
В Румынии предложили провести в стране переговоры России и Украины
Комментарии
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АндрейБорков
Если молдаване по пояс деревянные, еще по корабельной службе в 80-е годы помню, то румыны деревянные по пятки от макушки! Проводить переговоры по УкРуине в Румынии это полный ПЭ!!! Румыния в ЕС, в НАТО. это нищий подшакальник Гей-Ро-пы и США, туда не то что Путину, туда вообще ездить ОПАСНО и ЧРЕВАТО. Румыния это подконтрольная МУС псевдо-независимое псевдо-государство. А насчет доверия Румынии, то его просто не и быть не может от слова СОВСЕМ.
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