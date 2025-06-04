Последствия ударов по портам в Одессе, Рени, Ильичевске, где разгружалось и хранилось оружие, боеприпасы, топливо, которые страны Запада поставляли для Вооруженных сил Украины (ВСУ), можно сравнить с извержением вулкана.
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