Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт Киселев сравнил зарево над пораженными портами под Одессой с вулканом

Эксперт Киселев сравнил зарево над пораженными портами под Одессой с вулканом

Последствия ударов по портам в Одессе, Рени, Ильичевске, где разгружалось и хранилось оружие, боеприпасы, топливо, которые страны Запада поставляли для Вооруженных сил Украины (ВСУ), можно сравнить с извержением вулкана.

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