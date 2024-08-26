СК наконец получил ответы на запросы по делу о покушении на Симоньян

Россия получила ответы на международные запросы по делу о покушении на главреда RTРИА Новости узнали, что в рамках расследования дела о подготовке покушения на Маргариту Симоньян были получены ответы на международные поручения.
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