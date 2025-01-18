«Вывел 200 млрд и убежал из России. В Госдуме взялись за Чубайса»: «Тайная Канцелярия»

Телеграм-канал «Тайная Канцелярия» сообщил, что в Кремле окончательно решили закрыть вопрос вокруг Роснано, и ведущую роль в этом процессе отведут Анатолию Чубайсу, который теперь не сможет вернуться в Россию.
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