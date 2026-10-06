ФСБ показала видео задержания подозреваемого в хищении продуктов для школ

УФСБ России по Краснодарскому краю показало кадры задержания подозреваемого в хищении продуктов питания, предназначенных для общеобразовательных учреждений Краснодара.
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