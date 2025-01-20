Депутат Архангельского областного Собрания передал оружие для нужд СВО

Благодаря изменениям в законодательстве, с августа прошлого года, граждане получили возможность передавать технически исправное оружие в зону проведения специальной военной операцииНедавно это сделал и депутат Архангельского областного собрания Александр Фролов, который является охотником уже десять лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии