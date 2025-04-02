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Петербургский дневник

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Триумф команды Владимира Кондрашина: Полвека назад ленинградский баскетбольный «Спартак» выиграл золотые медали чемпионата СССР

Триумф команды Владимира Кондрашина: Полвека назад ленинградский баскетбольный «Спартак» выиграл золотые медали чемпионата СССР

31 марта 1975 года - стал праздником не только для тысяч поклонников этого вида спорта, но и всего города Великий тренер Владимир Петрович Кондрашин признавался, что для него победа со «Спартаком» в чемпионате страны была важнее, чем выигрыш со сборной СССР золотых медалей мюнхенской Олимпиады в 1972 году.

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