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Царьград

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"Я ахнул вслух, когда увидел": Обречённая астронавт США испугала коллег из NASA худобой на МКС

"Я ахнул вслух, когда увидел": Обречённая астронавт США испугала коллег из NASA худобой на МКС

Фотографии астронавта США Суниты Уильямс, которую вместе с коллегой Барри Уилмором обрекли на жизнь на МКС, настолько сильно похудела за последние месяцы, что испугала своим внешним видом коллег из NASA.

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