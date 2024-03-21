Появилась заводская ГАЗель-автодом – смотрим, что за машина!

Стенд ГК «СТТ» на туристической выставке MITT показал сразу несколько интересных машин: полноприводный Соболь NN 4x4, электрическую ГАЗель e-NN в исполнении VIP-автобус и такой же VIP-автобус Соболь NN, но с бензиновым двигателем, уже «засветившийся» на недавней NAIS.