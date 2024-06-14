Врио губернатора ХМАО настоял на открытой встрече с жителями Нижневартовска

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проведет открытую встречу с общественниками Нижневартовска. На совещании с политистеблишментом и представителями бизнес-сообщества города он подчеркнул, что все желающие смогут прийти, задать вопросы и озвучить предложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии