Врио губернатора ХМАО настоял на открытой встрече с жителями Нижневартовска

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук проведет открытую встречу с общественниками Нижневартовска. На совещании с политистеблишментом и представителями бизнес-сообщества города он подчеркнул, что все желающие смогут прийти, задать вопросы и озвучить предложения.