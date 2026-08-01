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Недорогой Samsung Galaxy A36 5G получил свежайшее июльское обновление One UI

Недорогой Samsung Galaxy A36 5G получил свежайшее июльское обновление One UI

Первыми новую прошивку получили владельцы смартфонов в Южной Корее, мировой релиз ожидается в ближайшие дниSamsung приступила к распространению июльского обновления безопасности для смартфона Galaxy A36 5G.

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