За 15 лет масоны потеряли четверть британских членов

ЛОНДОН (ИА Реалист). Старейшее в мире тайное общество переживает кризис идентичности. Британские масоны, чьи традиции насчитывают более трёх веков, впервые в своей истории открыто рекрутируют новых членов — через Facebook, дни открытых дверей и университетские ложи.