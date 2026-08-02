ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

За 15 лет масоны потеряли четверть британских членов

За 15 лет масоны потеряли четверть британских членов

ЛОНДОН (ИА Реалист). Старейшее в мире тайное общество переживает кризис идентичности. Британские масоны, чьи традиции насчитывают более трёх веков, впервые в своей истории открыто рекрутируют новых членов — через Facebook, дни открытых дверей и университетские ложи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии