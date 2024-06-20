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Курские новости

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Куряне смогут задать вопросы УФСИН города на прямой линии

Куряне смогут задать вопросы УФСИН города на прямой линии

21 июня 2024 года с 16:00 до 17:00 по московскому времени состоится «Прямая телефонная линия», на которой будут обсуждаться вопросы соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в учреждениях УИС Курска, а также профилактика коррупционных правонарушений.

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