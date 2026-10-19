«Это был цирк» — так на старости лет называли свою жизнь три оставшиеся в живых сестры Дион. Пятеро девочек родились в 1934 году семимесячными, с общим весом 6,07 кг, и выжили вопреки всем прогнозам — чтобы на девять лет стать главным туристическим аттракционом канадской провинции Онтарио.
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