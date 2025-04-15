Участникам атаки на «Крокус» указали после теракта следовать на Украину

По данным, предоставленным ТАСС адвокатом Олегом Власовым, обвиняемые в совершении теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» получили указание от своих кураторов немедленно покинуть территорию России и направиться на Украину сразу после атаки.