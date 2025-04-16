"Два быстрых шага закроют украинский вопрос". Путин не стал слушать Трампа, Россия наступает на Сумы

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Агрессивный  дикарь  с  ножом  всегда  победит  культурного  цивилизованного  человека...Дикарь  может  тебя  зарезат...Не так одет: пова...
  • Helen
    Да плевать они(и судьи и полицейские) хотели , никто с них  ничего не спросит, а в автобусах они не ездят 🥲Москвичка поплати...
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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Громить их надо до конца!
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7 час.
Людмила Лиханова
Никакой пощады врагам, которые столько лет уничтожали и продолжают уничтожать Донбасс и не только его. Враги должны получать то, что заслужили чтобы этот урок надолго отбил охоту воевать с Россией.
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4 час.
Михалыч
Территорию украины жалеть нечего - это дорого обходится нам - жизнями ребят!!! А примеры таких войн нам постоянно показывает и США и НАТО и Израиль.
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3 час.
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