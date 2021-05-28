Уши, лапы, хвост

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Три крохотных песика выбросили на дорогу около леса. Они выживали как могли

Три крохотных песика выбросили на дорогу около леса. Они выживали как могли

Не все люди заботятся о четвероногих членах семьи должным образом, а некоторые поступают с ними весьма недобросовестно.

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Марина Сазонова
Пусть суки подыхают мучительной смертью, кто так поступил с этими лапулями. Спасибо добрым людям, . Пусть этим крохам повезёт.
Марина Сазонова
Заводчиков найти и посадить в кутузку. И лишить вех заработков в связи с разведением животных. Запретить ,и оплатить огромный штраф.

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