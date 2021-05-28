Три крохотных песика выбросили на дорогу около леса. Они выживали как могли

Уши, лапы, хвостВ мире животныхТри крохотных песика выбросили на дорогу около леса. Они выживали как моглиНе все люди заботятся о четвероногих членах семьи должным образом, а некоторые поступают с ними весьма недобросовестно.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМарина СазоноваПусть суки подыхают мучительной смертью, кто так поступил с этими лапулями. Спасибо добрым людям, . Пусть этим крохам повезёт.Марина СазоноваЗаводчиков найти и посадить в кутузку. И лишить вех заработков в связи с разведением животных. Запретить ,и оплатить огромный штраф.Комментировать
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