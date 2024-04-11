Глава ЛНР наградил депутата ЗСК Кубани Арменака Тозляна медалью «За верность долгу»Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник распорядился наградить депутата Законодательного собрания Краснодарского края от Сочи Арменака Тозляна медалью «За верность долгу».
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