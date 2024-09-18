«Зеленая катастрофа» уже близко?

Казалось бы, Национальная программа по восстановлению лесов – дело нужное и хорошее. Но если провести несложные арифметические вычисления, то выяснится, что эффект он нее будет даже не нулевой, а минусовой.
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