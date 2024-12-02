Кошелёк для Артяковых: самарская стройка «подкармливает» зама Чемезова?

Обнаружив связанных с Артяковыми лиц, что прибрали к рукам государственный санаторно-оздоровительный комплекс в Анапе, УтроNews пошло в расследовании дальше и вышло на группу самарских застройщиков, в том числе на владельцев холдинга «Спектр недвижимости».
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