Кошелёк для Артяковых: самарская стройка «подкармливает» зама Чемезова?

Обнаружив связанных с Артяковыми лиц, что прибрали к рукам государственный санаторно-оздоровительный комплекс в Анапе, УтроNews пошло в расследовании дальше и вышло на группу самарских застройщиков, в том числе на владельцев холдинга «Спектр недвижимости».