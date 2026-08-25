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«Палмейрас» может побороться за вингера «Зенита» Луиса Энрике с «Фламенго» после продажи Алана в «Сити»

В Бразилии может появиться еще один претендент на вингера « Зенита »  Луиса Энрике . 25-летний атакующий полузащитник сборной Бразилии хочет покинуть клуб из Санкт-Петербурга в летнее трансферное окно.

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