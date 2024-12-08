"Неуважительно". В США раскритиковали Зеленского за внешний вид

Чувство стиля подвело президента Украины Владимира Зеленского. В субботу для посещения церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже он облачился в повседневную одежду — но в Пенсильвании у него объявился по крайней мере один фанат.
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