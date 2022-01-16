Председатель СК РФ дал ряд поручений руководителям региональных СУ по резонансным публикациям в СМИ и социальных сетях

В связи с продолжающимся в СМИ обсуждением расследования уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних в Удмуртской Республике и данных о недостаточном комплексе проведенных следственных действий для установления и привлечения к уголовной ответственности всех фигурантов, Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СК России Р.
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