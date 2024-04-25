Собянин: На майских праздниках парковка в Москве будет бесплатной

Собянин рассказал о работе платных парковок в майские праздники Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram-канале, во время майских праздников парковка на улицах города будет осуществляться бесплатно.
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