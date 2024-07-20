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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кансо о прыжках с 10-метровой вышки: «С одного раза убиться не получится. Это не асфальт. Вода при любых падениях спасает»

«На тренировках могу попрыгать и с трамплина, но по-прежнему не люблю его. В детстве у меня почему-то постоянно подкашивались ноги на этом снаряде.

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