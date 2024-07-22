Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия и Китай союзники?

Россия и Китай союзники?

Виктор Анисимов ***   Я не аналитик и не эксперт, поэтому то что написано ниже ничуть не претендует на аналитику, это просто моё личное мнение основанное на здравом смысле, и конечно же оно может и не иметь ничего общего с реальным положением дел.

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