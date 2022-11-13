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Иван Морозов набрал 1-е очко в АХЛ в 5-м матче в сезоне за фарм «Вегаса». С его передачи забил Мироманов

Иван Морозов набрал 1-е очко в АХЛ в 5-м матче в сезоне за фарм «Вегаса». Форвард «Хендерсона» выступил ассистентом при шайбе Даниила Мироманова в ворота «Эбботсфорда» (3:2).

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