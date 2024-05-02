Международные посылки задерживаются из-за проблем со счетами «Почты России»

Федеральная таможенная служба объяснила причину задержек таможенного оформления международных посылок «Почты России», которые возникли с 30 апреля, нехваткой денег на счетах «Почты» для оплаты пошлин и сборов.
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