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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион АПЛ впервые проиграл матч, в котором вел в счете до 88-й минуты – «Сити» уступил «МЮ» (1:2)

В воскресенье в 16-м туре «Манчестер Сити» выигрывал дома у «Манчестер Юнайтед» (1:0) до 88-й минуты, но потом пропустил два гола и уступил со счетом 1:2.

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