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«Работал бесстрашно»: Захарова заявила, что Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации

«Работал бесстрашно»: Захарова заявила, что Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов и натовские провокации

«Работал бесстрашно»: Захарова заявила, что Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов и натовские провокацииОфициальный представитель МИД РФ написала об этом в своем тг-канале:«Генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов много лет системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов: натовские провокации.

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