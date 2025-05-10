Лидеры Европы готовы усилить давление на Россию из-за отказа от перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выпустили совместное заявление, в котором призвали Россию согласиться на 30-дневное перемирие, предложенное Киевом.
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