В Уфе пройдет фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века»

11 сентября в Уфе на площадке перед Государственным концертным залом «Башкортостан» состоится масштабный VI Республиканский фестиваль славянской культуры «Славяне XXI века».
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