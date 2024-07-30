Илон Маск выложил дипфейк Камалы Харрис. Это нарушает политику X

Илон Маск поделился на платформе X видеороликом с подделкой под вице-президента Камалу Харрис — этот пост нарушает его собственные правилаИлон Маск, глава компании X (ранее известной как Twitter), опубликовал видеоролик, подделывающий вице-президента Камалу Харрис — это вызвало дискуссию о правилах его же платформы, которые запрещают манипулированные медиа.