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Посол РФ в США Антонов: народ Украины перевоспитали и натравили против РФ

Посол РФ в США Антонов: народ Украины перевоспитали и натравили против РФ

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что «геополитические оппоненты» превратили Украину в «лабораторию по уничтожению исторической памяти», пытаясь изменить народ Украины и направить его против россиян.

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