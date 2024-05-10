Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что «геополитические оппоненты» превратили Украину в «лабораторию по уничтожению исторической памяти», пытаясь изменить народ Украины и направить его против россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии