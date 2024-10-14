Наши "союзники" много подлее наших врагов

Страны, предлагающие мирные инициативы по Украине, не понимают, что если Россия сейчас остановится, то это будет означать победу Запада, и тогда он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Караганов.