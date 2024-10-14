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Наши "союзники" много подлее наших врагов

Наши "союзники" много подлее наших врагов

Страны, предлагающие мирные инициативы по Украине, не понимают, что если Россия сейчас остановится, то это будет означать победу Запада, и тогда он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Караганов.

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Комментарии
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Григорий Худенко
&quot;Предатели&quot; вокруг Президента не дают &quot;раздавить&quot; ...
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3 час.
лл
лина любимцева
Никогда не было у нас союзников на стороне, и не будет. Мы сами  себе союзники.
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2 час.
S
Serg
Так этих предателей &quot;светлейший&quot; своими руками нежно и взрастил.
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1 час.

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