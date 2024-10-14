Страны, предлагающие мирные инициативы по Украине, не понимают, что если Россия сейчас остановится, то это будет означать победу Запада, и тогда он начнет нападать и на другие страны, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Караганов.
Наши "союзники" много подлее наших врагов
Комментарии
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Григорий Худенко
"Предатели" вокруг Президента не дают "раздавить" ...
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3 час.
лл
лина любимцева
Никогда не было у нас союзников на стороне, и не будет. Мы сами себе союзники.
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2 час.
S
Serg
Так этих предателей "светлейший" своими руками нежно и взрастил.
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1 час.
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