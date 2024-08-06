Эксперт Пермяков: частый перегрев смартфона указывает на его заражение

Частый перегрев смартфона и замедление его работы могут быть признаками заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО), объяснил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с РИА Новости.
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