Эксперт Пермяков: частый перегрев смартфона указывает на его заражение

Частый перегрев смартфона и замедление его работы могут быть признаками заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО), объяснил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков в беседе с РИА Новости.