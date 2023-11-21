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Стрыцова ждет второго ребенка. В этом году она вернулась из декрета и выиграла парный «Уимблдон»

Стрыцова ждет второго ребенка. В этом году она вернулась из декрета и выиграла парный «Уимблдон»

«Винсент будет старшим братом », – написала 37-летняя чешка.   Стрыцова сообщила о завершении карьеры в мае 2021-го и в сентябре того же года родила сына.

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