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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов пропустил матч с «Вегасом» по решению тренера «Коламбуса». У него не было очков в 4 играх после травмы при полезности «минус 6»

Форвард «Блю Джекетс» остался в запасе и не сыграл против «Голден Найтс» (0:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

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