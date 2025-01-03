Несмотря на обещания не повышать цены, стоимость автомобилей Lada снова выросла: 👁Granta теперь стоит от 746,4к до 1,33 млн рублей.
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Несмотря на обещания не повышать цены, стоимость автомобилей Lada снова выросла: 👁Granta теперь стоит от 746,4к до 1,33 млн рублей.