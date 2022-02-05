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Университет Джонса Хопкинса: в США от COVID-19 скончались более 900 тысяч человек

Университет Джонса Хопкинса: в США от COVID-19 скончались более 900 тысяч человек

В Соединенных Штатах Америки, по данным университета Джонса Хопкинса на 04:20 мск субботы, 5 февраля, от коронавирусной инфекции COVID-19 и разных последствий заболевания скончались 901 288 человек.

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